Газ в Европе подешевел до $773 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе по завершении торгов снизились на 9% — до $773 за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

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Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) в начале торгов составляли $870 за тысячу кубометров (+2,4%). Отмечается, что этот показатель стал ценовым максимумом.

«Минимум был достигнут на закрытии торговой сессии — 773 доллара (–9%)», — пишет агентство.

Динамика цен приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $849,7 за тысячу кубометров.

Накануне биржевые цены на газ в Европе упали ниже $800 за тысячу кубометров, а по итогам торгов они поднялись на 5,9% и достигла отметки в $894,1 за тысячу кубометров.