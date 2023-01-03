Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Газ в Европе подешевел до $773 за тысячу кубометров

Газета.Ruиещё 2

Цены на газ в Европе по завершении торгов снизились на 9% — до $773 за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Газ в Европе подешевел до $773 за тысячу кубометров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) в начале торгов составляли $870 за тысячу кубометров (+2,4%). Отмечается, что этот показатель стал ценовым максимумом.

«Минимум был достигнут на закрытии торговой сессии — 773 доллара (–9%)», — пишет агентство.

Динамика цен приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $849,7 за тысячу кубометров.

Накануне биржевые цены на газ в Европе упали ниже $800 за тысячу кубометров, а по итогам торгов они поднялись на 5,9% и достигла отметки в $894,1 за тысячу кубометров.

Согласно прогнозам агентства Bloomberg, введение Евросоюзом предельных цен на газ может повлечь за собой только ухудшение ситуации с энергетическим кризисом. Механизм потолка цен на газ, который согласовали в ЕС, может помочь предотвратить колебания цен. Но из-за этого Европа станет уязвимой, в частности, в вопросе поставок газа и росте конкуренции со стороны азиатских стран, отметили в публикации.

Рынки,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители