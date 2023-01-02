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1 час назад

Цены на газ в Европе выросли

Lenta.ru

Цены на газ в Европе завершили торговый день 2 декабря ростом на 5,9 процента, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе резко выросли
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

Февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 777,3 доллара. по итогам торгов цена достигла отметки 894,1 доллара за тысячу кубометров.

30 декабря стало известно, что в ходе торгов стоимость февральских фьючерсных контрактов на хабе TTF упала ниже 800 долларов за тысячу кубометров — это произошло впервые с 11 февраля. В нижней точке стоимость газа достигала 791 доллара за тысячу кубометров.

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Ранее ведущий аналитик компании Cornwall Insight Мэттью Чедвик заявил, что высокие цены на газ в Европе могут сохраниться до 2030 года.

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