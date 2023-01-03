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2 часа назад

Российский рынок акций закрылся разнонаправленной динамикой основных индексов

ТАССиещё 1

Российский фондовый рынок во вторник продемонстрировал разнонаправленную динамику ведущих индексов. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,86% - до 2 172,68 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,77%, до 963,08 пункта.

Российский рынок акций закрылся разнонаправленной динамикой индексов
Фото: ТАССТАСС

Курс доллара к концу первого торгового дня 2023 года вырос на 1,77%, до 71,14 рубля, курс евро - на 0,79%, до 74,8 рубля. Юань укрепился на 2%, до 10,11 рубля.

Лидерами роста на российском фондовом рынке стали привилегированные акции "Мечела" (+5,82%), расписки сети частных клиник "Европейский медицинский центр" (+4,51%), а также расписки "Циан" (+3,49%).

Наибольшее падение показали акции НЛМК (-2,77%), акции "Детского мира" (-1,52%) и "Северстали" (-0,88%).

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