Нефть подорожала до максимума почти за месяц

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2 часа назад

Цена нефти марки Brent повысилась до $87 за баррель впервые с 5 декабря

Илья Родин

Нефть эталонной марки Brent на торгах во вторник, 3 января, кратковременно выросла в цене. Впервые с 5 декабря 2022 года ее стоимость составила $87 за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным на 11:00 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года выросла на 1,27%, до $87 за баррель.

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К 11:08 мск цена энергоресурса замедлила рост и находилась на уровне $86,44 за баррель (+0,62%). На фоне этого фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2023 года поднялся на 0,9%, до $80,98 за баррель.

Ранее руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» Александр Амирагян рассказал, что в России запасы и ресурсы нефти в сумме составляют около 87 млрд тонн. Этого хватит стране на 150 лет, сообщает «Прайм».

Рынки,Владимир Путин,
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