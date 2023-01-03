Нефть подорожала до максимума почти за месяц

Нефть эталонной марки Brent на торгах во вторник, 3 января, кратковременно выросла в цене. Впервые с 5 декабря 2022 года ее стоимость составила $87 за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

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По данным на 11:00 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года выросла на 1,27%, до $87 за баррель.

К 11:08 мск цена энергоресурса замедлила рост и находилась на уровне $86,44 за баррель (+0,62%). На фоне этого фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2023 года поднялся на 0,9%, до $80,98 за баррель.