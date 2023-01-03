Германия получила первые поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов, сообщает немецкий энергетический концерн Uniper. Всего танкер Maria Energy довез до ФРГ 170 тысяч кубометров СПГ, что позволит обеспечить 50 тысяч домовладений в стране электроэнергией на год. Всего в рамках договора США должны будут поставлять Германии около 2,25 млн тонн газа в год.

Успешная доставка первой полной партии СПГ на терминал Uniper в Вильгельмсхафене является свидетельством прочного партнерства между Uniper, Venture Global и Tsakos Energy Navigation. Использование СПГ в качестве надежного источника энергии имеет решающее значение для бесперебойного снабжения Германии и Европы. Мы стремимся внести свой вклад, поставляя больше СПГ на европейский рынок и особенно в Германию через терминалы Regas в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле, — сказал коммерческий директор Uniper Ниек ден Холландер.

Ранее старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин заявил, что немецкие компании заключают долгосрочные контракты на импорт СПГ из США, что является конечным результатом политики Вашингтона, направленной на расторжение энергетических связей между Россией и ЕС. По мнению эксперта, отказ от российского газа деиндустриализирует Германию и сделает страну полностью зависимой от корпораций США. Как сообщал ранее Bloomberg, крупнейший производитель электроэнергии в ФРГ, компания RWE, заключила 15-летний контракт на поставки СПГ из Техаса, которые начнутся в 2027 году. Уже в этом году в ФРГ построили два СПГ-терминала, еще три сдадут в начале 2023 года.