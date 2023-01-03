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3 часа назад

Bloomberg: ФРГ готова передать российские активы Украине, если союзники поступят так же

RT на русскомиещё 8

Власти Германии заявили о намерении поддерживать требование Украины использовать замороженные российские активы, если союзники по Европейскому союзу примут аналогичное решение.

Германия назвала условие передачи российских активов Украине
Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, глава МИД Германии Анналена Бербок выступает за конфискацию хотя бы части замороженных активов. Что касается немецкого министра финансов Кристиана Линднера, он относится с настороженностью к такой инициативе.

По его мнению, использование замороженных российских активов может создать опасный прецедент, а также стать причиной юридических проблем среди европейских властей.

Депутат Европарламента заявил о незаконности конфискации российских активов

По данным агентства, в немецком правительстве происходят дискуссии по данному вопросу.

2 декабря глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет искать способ передать Украине средства из замороженных российских активов.

Рынки,Анналена Бербок,Жозеп Боррель,Кристиан Линднер,Европарламент,ЕС,
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