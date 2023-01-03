Германия назвала условие передачи российских активов Украине

Власти Германии заявили о намерении поддерживать требование Украины использовать замороженные российские активы, если союзники по Европейскому союзу примут аналогичное решение.

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Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, глава МИД Германии Анналена Бербок выступает за конфискацию хотя бы части замороженных активов. Что касается немецкого министра финансов Кристиана Линднера, он относится с настороженностью к такой инициативе.

По его мнению, использование замороженных российских активов может создать опасный прецедент, а также стать причиной юридических проблем среди европейских властей.