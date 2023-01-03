The Economic Times: экспорт бензина из Индии вырос на 142%

Экспорт бензина индийскими нефтегазовыми компаниями Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum Corporation за период с 2021 по 2022 год вырос на 142%, объем экспорта достиг 668 тыс. метрических тонн. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на государственную статистику.

Согласно данным издания, экспорт дизельного топлива вырос на менее чем на 1%, с 1985 тыс. до 1994 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Индия в декабре стала ключевым рынком для морских партий российской нефти. В первой половине декабря доля Индии в морских поставках нефти составила около 42%.

Кроме того, Индия оказалась на втором месте по импорту российского угля (21,8 млн тонн).