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23 минуты назад

The Economic Times: экспорт бензина из Индии вырос на 142%

Газета.Ruиещё 1

Экспорт бензина индийскими нефтегазовыми компаниями Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum Corporation за период с 2021 по 2022 год вырос на 142%, объем экспорта достиг 668 тыс. метрических тонн. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на государственную статистику.

The Economic Times: экспорт бензина из Индии вырос на 142%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно данным издания, экспорт дизельного топлива вырос на менее чем на 1%, с 1985 тыс. до 1994 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Индия в декабре стала ключевым рынком для морских партий российской нефти. В первой половине декабря доля Индии в морских поставках нефти составила около 42%.

Кроме того, Индия оказалась на втором месте по импорту российского угля (21,8 млн тонн).

До этого стало известно, что по итогам ноября текущего года Россия резко увеличила экспорт нефти марки Urals в Индию в преддверии ввода предельных цен на сырье со стороны западных стран 5 декабря.

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