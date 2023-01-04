Курс доллара поднялся выше 72 рублей

В среду днем российская валюта продолжает демонстрировать ослабление позиций. Курс доллара в моменте преодолел отметку в 72 рубля впервые в этом году, следует из динамики торгов на Московской бирже. https://www.moex.com

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По состоянию на 15.23 мск курс американской валюты повысился на 82 копейки, до 71,96 рубля. При этом минутами ранее он достигал уровня в 72,03 рубля. Курс евро поднялся на 1,45 рубля, до 76,25 рубля. Рост к рублю показывает и юань. Он повысился на 17 копеек, до 10,28 рубля.

30 декабря Центробанком был установлен официальный курс доллара на период с 31 декабря по 9 января. Он снизил его на 1,6403 рубля, до 70,34 рубля. Курс евро он понизил на 0,4212 рубля. Регулятор установил его на отметке в 75,65 рубля.