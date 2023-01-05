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59 минут назад

Эксперт рассказал, каким будет спрос на нефть в мире в будущем

Лера Букина

Руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян прогнозирует высокий спрос на нефть в мире в будущем. Он считает, что такая динамика будет наблюдаться как минимум до 2040 года, передает агентство «Прайм».

Эксперт рассказал, каким будет спрос на нефть в мире в будущем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На это будет влиять рост глобального потребления пластиков и нефтяного топлива в судоходстве и авиации, полагает специалист.

По его мнению, при высоких темпах экономического роста в развивающихся странах и достаточно низком уровне внедрения альтернативных технологий в мире будет наблюдаться повышенный спрос на нефть до 2050 года.

Цена нефти марки Brent повысилась до $87 за баррель впервые с 5 декабря

Амирагян также прокомментировал ситуацию с внутрироссийским спросом на нефть и нефтепродукты. Он назвал его стабильным с небольшим трендом к росту. Эксперт отметил, что увеличение потребления в транспортном секторе и развитие нефтехимии сохранит в дальнейшем этот спрос.

С 5 декабря минувшего года начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

Глава Минфина России Антон Силуанов ранее заявил, что страна будет продавать свою нефть исключительно по рыночной стоимости из-за риска деформации рынка на фоне введения ограничений на максимальную цену.

Рынки,Антон Силуанов,Минфин России,ЕС,
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