Эксперт рассказал, каким будет спрос на нефть в мире в будущем

Руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян прогнозирует высокий спрос на нефть в мире в будущем. Он считает, что такая динамика будет наблюдаться как минимум до 2040 года, передает агентство «Прайм».

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На это будет влиять рост глобального потребления пластиков и нефтяного топлива в судоходстве и авиации, полагает специалист.

По его мнению, при высоких темпах экономического роста в развивающихся странах и достаточно низком уровне внедрения альтернативных технологий в мире будет наблюдаться повышенный спрос на нефть до 2050 года.

Амирагян также прокомментировал ситуацию с внутрироссийским спросом на нефть и нефтепродукты. Он назвал его стабильным с небольшим трендом к росту. Эксперт отметил, что увеличение потребления в транспортном секторе и развитие нефтехимии сохранит в дальнейшем этот спрос.

С 5 декабря минувшего года начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.