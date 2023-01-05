Биржевые цены на газ в Европе рухнули

На старте торгов в четверг биржевая стоимость газа в Европе упала ниже 700 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 сентября прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена продемонстрировала падение примерно на 2%.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) на открытии находились на уровне 696,4 доллара за тысячу кубометров (-2,3%).

Специалисты связывают наблюдаемую динамику с теплой погодой в Европе и ростом выработки энергии из ветра.

19 декабря странам ЕС удалось договориться об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Ее действие начнется с 15 февраля.