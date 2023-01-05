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1 час назад

Биржевые цены на газ в Европе рухнули

Лера Букина

На старте торгов в четверг биржевая стоимость газа в Европе упала ниже 700 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 сентября прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена продемонстрировала падение примерно на 2%.

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Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) на открытии находились на уровне 696,4 доллара за тысячу кубометров (-2,3%).

Специалисты связывают наблюдаемую динамику с теплой погодой в Европе и ростом выработки энергии из ветра.

19 декабря странам ЕС удалось договориться об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Ее действие начнется с 15 февраля.

Накануне компания «Газпром» проинформировала о сокращении объема транзита газа через Украину почти на 10%.Так, объем упал с 42,2 млн до 37,8 млн куб. м. Во вторник, 3 января, объем прокачки оценивался в 42,2 млн куб. м.

Рынки,Газпром,ЕС,
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