Названы обстоятельства для ослабления рубля

Ранее аналитики крупнейших банков спрогнозировали незначительное ослабление курса рубля к основным мировым валютам. Отмечается, что средний курс рубля к доллару в следующем году может варьироваться в диапазоне 70,1-73,3, к евро — 73,6-77, к юаню — 10,4-10,5. По словам главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, в 2023 году не стоит ожидать столь же сильной волатильности рубля, как в 2022-м.