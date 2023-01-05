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1 час назад

Цены на газ в Европе превысили 750 долларов

Елена Прошина

Стоимость февральских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе превысили отметку в 750 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на газ в Европе превысили 750 долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На открытии торгов газ в Европе торговался за 696 долларов за тысячу кубометров, показав снижение на 2,3%. Максимальным значением за день стало 796 долларов. К закрытию торгов газ в Европе оказался в районе почти 755 долларов за тысячу кубометров. В процентном соотношение рост составил почти 6%.

Стоит отметить, что цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов впервые за 16 месяцев. Последний раз такой показатель фиксировали 10 сентября 2021 года.

Предполагается, что цены на газ в Европе опускаются на фоне прихода теплой погоды и увеличением выработки ветровой энергии.

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