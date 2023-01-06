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22 минуты назад

В энергокомпании Equinor предупредили о дефиците газа в Европе в 2023 году

Газета.Ru

Глава крупнейшей энергокомпании Норвегии Андерс Опедал заявил, что дефицит газа на европейском рынке сохранится в 2023 году. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Европу предупредили о дефиците газа в 2023 году
Фото: газета.ругазета.ру

«Газовые хранилища довольно полны, и сейчас теплая погода, и это влияет на цену на газ, но в этом году эти хранилища необходимо заполнить меньшим количеством российского газа. Вероятно, мы увидим рынок, на котором цены на газ будут сильно колебаться», — пояснил главный исполнительный директор Equinor.

Ранее Bloomberg писал, что ЕС может спастись от энергокризиса благодаря аномально теплой зиме.

По всему региону до конца января сохранится теплая погода из-за того, что сильный атмосферный фронт блокирует поступление холодного полярного воздуха. Таким образом первая половина января может стать одной из самых теплых за последние десятилетия.

Рынки,ЕС,
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