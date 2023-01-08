Экономист дал прогноз по курсу доллара в 2023 году

Экономист, бизнес-тренер Денис Ракша дал прогноз по курсу доллара в 2023 году. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Эксперт подчеркнул, что курс будет зависеть от дефицита бюджета, а также от ситуации на рынке нефти.

«Но в любом случае не думаю, что Центробанк выпустит его за рамки 85-90 рублей», — сказал он.