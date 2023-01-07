Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
20 минут назад

Bloomberg: КНР делает очередной шаг к полному отказу от доллара США

FBM.ru

Китайская Народная Республика делает очередной шаг к полному отказу от денежных единиц Соединённых Штатов Америки. Процесс дедолларизации идёт медленно, однако уверенно. О мерах принимаемых Пекином для укрепления позиций собственной нацвалюты, рассуждает журналист агентства Bloomberg. Об этом сообщает русскоязычной читательской аудитории издание “Военное обозрение”.

Bloomberg: КНР делает очередной шаг к полному отказу от доллара США
Фото: FBM.ruFBM.ru

Правящие круги Китайской Народной Республики предпринимают максимум усилий для увеличения привлекательности и популярности юаня на глобальном рынке. Таким образом, Поднебесная бросает вызов Вашингтону, подвергая сомнению тезис о том, что миром правит доллар. Китай давно и практически во всех вопросах стремится вырвать лидерство у Соединённых Штатов Америки.

Видео дня

Последней принятой правительством КНР мерой, является продление времени, на протяжении которого на валютных рынках проводятся сделки с юанем. Теперь их можно совершать не до 23.30 по пекинскому времени, а до трех часов утра следующего дня.

Этот на первый взгляд малозначительный шаг способствует дальнейшему распространению в мире нацвалюты Поднебесной в качестве международного платежного средства. Вводя новое правило, Китайская Народная Республика стимулирует применение юаня во взаиморасчетах между контрагентами из разных государств. Особенно это касается энергетических ресурсов и иных сырьевых товаров.

Решение о продлении торговых часов является не только побудительным мотивом для участников рынка, но и реакцией на постепенное расширение доли валюты Китайской Народной Республики в мировом товарном обороте.

Как отмечают несколько продавцов и экспертов, правительство Поднебесной пытается повлиять на рынок, чтобы усилить на нём позиции юаня. В осуществлении стратегии правящих кругов КНР участвует не только Народный банк Поднебесной, но и многие финансовые учреждения державы.

Действительно ли это решение укрепит национальную валюту Китайской Народной Республики, станет ясно в ближайшее время. Далеко не все аналитики разделяют мнение, что это сильно улучшит позиции юаня на мировом рынке. Однако это вряд ли и ухудшит его рейтинг, поэтому такое решение кажется разумным.

Рынки,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители