Китайская Народная Республика делает очередной шаг к полному отказу от денежных единиц Соединённых Штатов Америки. Процесс дедолларизации идёт медленно, однако уверенно. О мерах принимаемых Пекином для укрепления позиций собственной нацвалюты, рассуждает журналист агентства Bloomberg. Об этом сообщает русскоязычной читательской аудитории издание “Военное обозрение”.

Правящие круги Китайской Народной Республики предпринимают максимум усилий для увеличения привлекательности и популярности юаня на глобальном рынке. Таким образом, Поднебесная бросает вызов Вашингтону, подвергая сомнению тезис о том, что миром правит доллар. Китай давно и практически во всех вопросах стремится вырвать лидерство у Соединённых Штатов Америки.

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Последней принятой правительством КНР мерой, является продление времени, на протяжении которого на валютных рынках проводятся сделки с юанем. Теперь их можно совершать не до 23.30 по пекинскому времени, а до трех часов утра следующего дня.

Этот на первый взгляд малозначительный шаг способствует дальнейшему распространению в мире нацвалюты Поднебесной в качестве международного платежного средства. Вводя новое правило, Китайская Народная Республика стимулирует применение юаня во взаиморасчетах между контрагентами из разных государств. Особенно это касается энергетических ресурсов и иных сырьевых товаров.

Решение о продлении торговых часов является не только побудительным мотивом для участников рынка, но и реакцией на постепенное расширение доли валюты Китайской Народной Республики в мировом товарном обороте.

Как отмечают несколько продавцов и экспертов, правительство Поднебесной пытается повлиять на рынок, чтобы усилить на нём позиции юаня. В осуществлении стратегии правящих кругов КНР участвует не только Народный банк Поднебесной, но и многие финансовые учреждения державы.