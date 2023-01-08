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10 минут назад

FT: Переход Китая к покупке нефти за юани спровоцирует мировой переворот

Вечерняя Москваиещё 2

Готовность Китая покупать нефть у стран Персидского залива за юани свидетельствует о начале изменения правил на мировом энергетическом рынке. Такое мнение выразил аналитик швейцарского банка Credit Suisse Золтан Пожар в статье для издания Financial Times.

Предсказан мировой переворот на энергетическом рынке из-за действий Китая
Фото: ТАССТАСС

— Китай хочет переписать правила глобального энергетического рынка, — подчеркнул Пожар.

По его словам, так называемый нефтеюань появился после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами Саудовской Аравии и Совета сотрудничества стран Персидского залива. Аналитик назвал это событие началом воплощения плана БРИКС по прекращению использования американского доллара.

Подсчитаны мировые запасы нефти

Пожар спрогнозировал рост количества сделок по покупке нефти за юани, а также развитие сотрудничества КНР и стран Персидского залива, в том числе начало разработок новых месторождений на территории Китая. Эксперт утверждает, что переход на юани в этой сфере осуществится уже в 2025 году.

Си Цзиньпин обратился к лидерам арабских стран с предложением перейти на расчеты в юанях при торговле нефтью 10 декабря 2022 года. Платформой для таких расчетов могла бы выступить Шанхайская нефтяная и национальная газовая биржа.

Рынки,Цзиньпин Си,БРИКС,
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