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1 час назад

Названа причина волатильности рубля

Lenta.ruиещё 31

Рыночная волатильность — обычное явление первых послепраздничных торгов. Тем не менее, ввиду текущих экономических условий, есть основания предполагать, что рубль так и зафиксируется в коридоре около 65-70 за доллар. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Названа причина волатильности рубля
Фото: ТАССТАСС

«В понедельник рубль укреплялся почти на 3,5 процента, а пара доллар-рубль уходила ниже 70. Инструмент, таким образом, вернулся к верхней границе известного рынку диапазона 65-70 рублей, что вполне логичного с позиции параметров платежного баланса», — сказал Джиоев.

Он добавил, что при условии, что баланс экспорта и импорта останется в имеющейся конфигурации, то есть счет текущих операций будет профицитным, рубль сохранится в указанном коридоре.

«В то же время, стоит напомнить о рыночной волатильности — обычном явлении первых послепраздничных торгов», — уточнил аналитик.

В ходе торгов на Московской бирже 9 января рубль начал резко укрепляться — курс российской валюты вырос к доллару и евро почти на два рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки. Курс американской валюты по отношению к рублю опустился ниже 70 рублей, в нижней точке цена достигала 69,7 рубля.

Рынки,Александр Джиоев,УК Альфа-Капитал,Московская биржа,
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