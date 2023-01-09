Российская валюта в понедельник, 9 января, укрепляет свои позиции. Курс доллара в моменте упал ниже 70 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Снижается и европейская валюта. Она упала

ниже 75 рублей.

По состоянию на 12:42 мск курс доллара снижался на 2,35 рубля, до 69,77 рубля, евро — на 1,22 рубля, до 74,95 рубля.

Юань также демонстрирует падение к рублю. Он опустился на 25 копеек, до 10,19 рубля.

К концу прошлого года рубль ослабел к основным иностранным валютам. 21 декабря курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с 29 апреля. Курс доллара преодолел отметку в 72 рубля впервые с 29 апреля. 22 декабря курс евро уже преодолел отметку в 77 рублей впервые с 27 апреля. Российская валюта начала активно падать в цене после введенного странами Запада с 5 декабря потолка цен на поставки нефти из РФ.