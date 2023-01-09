Российская валюта в понедельник, 9 января, укрепляет свои позиции. Курс доллара в моменте упал ниже 70 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Снижается и европейская валюта. Она упала
ниже 75 рублей.
По состоянию на 12:42 мск курс доллара снижался на 2,35 рубля, до 69,77 рубля, евро — на 1,22 рубля, до 74,95 рубля.
Юань также демонстрирует падение к рублю. Он опустился на 25 копеек, до 10,19 рубля.
К концу прошлого года рубль ослабел к основным иностранным валютам. 21 декабря курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с 29 апреля. Курс доллара преодолел отметку в 72 рубля впервые с 29 апреля. 22 декабря курс евро уже преодолел отметку в 77 рублей впервые с 27 апреля. Российская валюта начала активно падать в цене после введенного странами Запада с 5 декабря потолка цен на поставки нефти из РФ.
Ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что курс в 2023 году будет находиться на уровне 73–77 рублей за доллар. По его словам, данный курс выгоден экспортерам. Кроме того, благодаря такой динамике экономика развивается хорошими темпами.