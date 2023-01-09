Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
27 минут назад

Доллар и евро упали на Мосбирже

Лера Букина

Российская валюта в понедельник, 9 января, укрепляет свои позиции. Курс доллара в моменте упал ниже 70 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Снижается и европейская валюта. Она упала

ниже 75 рублей.

По состоянию на 12:42 мск курс доллара снижался на 2,35 рубля, до 69,77 рубля, евро — на 1,22 рубля, до 74,95 рубля.

Юань также демонстрирует падение к рублю. Он опустился на 25 копеек, до 10,19 рубля.

К концу прошлого года рубль ослабел к основным иностранным валютам. 21 декабря курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с 29 апреля. Курс доллара преодолел отметку в 72 рубля впервые с 29 апреля. 22 декабря курс евро уже преодолел отметку в 77 рублей впервые с 27 апреля. Российская валюта начала активно падать в цене после введенного странами Запада с 5 декабря потолка цен на поставки нефти из РФ.

Ослаблению курса доллара нашли объяснение

Ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что курс в 2023 году будет находиться на уровне 73–77 рублей за доллар. По его словам, данный курс выгоден экспортерам. Кроме того, благодаря такой динамике экономика развивается хорошими темпами.

Рынки,Анатолий Аксаков,Московская биржа,Госдума,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители