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27 минут назад

Аналитик рассказал об особенностях цифрового рубля

Илья Родин

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал, что пользоваться так называемым «цифровым рублем» смогут те, кто установит специальное программное обеспечение. Об этом пишут «Известия».

Аналитик рассказал об особенностях цифрового рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Быков отметил, что разработчиком выступает Центральный банк.

«Как-то существенно жизнь людей измениться не должна, так как цифровой рубль должен будет интегрироваться с банками для удобства пользования, а затем и появится на основных маркетплейсах и постепенно дойти до розницы», - уточнил он.

Аналитик пояснил, что государству при внедрении цифровой валюты потребуется провести грамотную информационную кампанию, принять меры для защиты рубля от мошенников.

Напомним, что цифровой рубль - дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных денег. Граждане смогут пользоваться им как при онлайн-расчетах, так и в оффлайн-режиме.

Рынки,Антон Быков,Банк России,
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