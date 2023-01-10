Bloomberg: нефть из России продается вполовину дешевле мировых цен

Нефть из России продается вполовину мировых цен и намного дешевле лимита, который был введен странами G7. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.

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Согласно информации агентства, 6 января Urals торговалась в порту Приморск за $37,80 за баррель, а мировой эталон Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

Издание отмечает, что эмбарго Евросоюза и ограничение стоимости на российское сырье сделали Россию все более зависимой от Китая и Индии. Москва вынуждена продавать нефть со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.

5 января агентство Bloomberg со ссылкой на данные о перемещении судов сообщило, что экспорт российской нефти в декабре 2022 года упал до минимума с начала года. Отмечается, что морские поставки сырья из России упали на 117 тыс. баррелей в сутки, до 2,615 млн баррелей в сутки в среднем за четыре недели.