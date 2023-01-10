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31 минуту назад

Bloomberg: российскую нефть продают в два раза дешевле мировых цен

Лера Букина

Российская нефть продается намного дешевле потолка, который был ранее введен «Группой семи» (G7). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на независимое ценовое агентство Argus.

Bloomberg: нефть из России продается вполовину дешевле мировых цен
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что потолок установили на уровне 60 долларов за баррель. Согласно информации агентства, в минувшую пятницу цена Urals в порту Приморск составляла 37,80 доллара за баррель, а Brent — 78,57 доллара за баррель.

Аналитики подчеркивают, что такая динамика начала наблюдаться после того, как на рынке было введено эмбарго на поставки российской нефти по морю.

России, как указывают авторы, приходится продавать баррели с дисконтом для того, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.

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Эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз начало действовать с 5 декабря минувшего года. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

Ранее руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян спрогнозировал высокий спрос на нефть в мире в будущем. В беседе с агентством «Прайм» он заявил, что такая динамика будет наблюдаться как минимум до 2040 года.

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