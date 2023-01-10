Bloomberg: нефть из России продается вполовину дешевле мировых цен

Российская нефть продается намного дешевле потолка, который был ранее введен «Группой семи» (G7). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на независимое ценовое агентство Argus.

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Напомним, что потолок установили на уровне 60 долларов за баррель. Согласно информации агентства, в минувшую пятницу цена Urals в порту Приморск составляла 37,80 доллара за баррель, а Brent — 78,57 доллара за баррель.

Аналитики подчеркивают, что такая динамика начала наблюдаться после того, как на рынке было введено эмбарго на поставки российской нефти по морю.

России, как указывают авторы, приходится продавать баррели с дисконтом для того, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.

Эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз начало действовать с 5 декабря минувшего года. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.