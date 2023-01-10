Россия нашла способ утроить поставки угля в Индию

За минувший год поставки российского угля в Индию выросли в 3,6 раза, с 2,35 миллиона тонн до 8,43 миллиона. Такие данные со ссылкой на индийское отраслевое консалтинговое агентство Coalmint приводят «Ведомости».

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Добиться этого результата российские экспортеры смогли с помощью серьезных скидок — на фоне эмбарго Евросоюза, вступившего в силу в августе, компании предлагали уголь дешевле, чем поставщики из Южной Африки и Австралии.

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В июле стоимость угля на мировом рынке доходила до 400 долларов за тонну, но российское топливо, по данным Центра развития энергетики, уходило на экспорт со скидкой в 200 долларов. К октябрю скидки доходили до 70 процентов.

К настоящему времени доля российского угля в индийском импорте незначительна. В общей сложности страна закупила за 2022 год 161,8 миллиона тонн угля, при этом 107,5 миллиона тонн пришло из Индонезии (плюс 44,8 процента за год). При этом в Coalmint ожидают, что в ближайшие годы Индия сократит импорт из-за намерения увеличить собственную добычу.

Для России индийский рынок стал одним из способов компенсировать потерю премиального европейского. Согласно декабрьской оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в 2022 году экспорт энергетического угля из России упадет на 10 процентов, до 157 миллионов тонн (официальных данных пока нет). При этом эксперты организации ожидают, что в ближайшие три года падение продолжится из-за увеличения добычи в Индии и Китае.

Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов предположил, что Россия сможет нарастить поставки в Индию благодаря скидкам, отмены которых в обозримом будущем он не ожидает. При этом он заметил, что если мировые цены на уголь упадут, то поставки на этот рынок могут стать нерентабельными.

В свою очередь эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов напомнил, что поставки в Индию неизбежны в связи с эмбарго Евросоюза, однако неразвитость инфраструктуры Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) остается сдерживающим фактором.