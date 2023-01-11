Назван самый разбогатевший российский миллиардер

Лидером оказался Вячеслав Кантор. За год состояние основного владельца группы компаний-производителей минеральных удобрений «Акрон» выросло на 5,3 млрд долларов — до 13 млрд долларов. На втором месте владелец доли в «Фосагро» Андрей Гурьев, на третьем — основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер. Среди разбогатевших миллиардеров также названы: основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко; владелец почти 66% акций «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков; владелец холдинга «Норебо» Виталий Орлов; владелец Объединённой металлургической компании Анатолий Седых. При этом основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов и его семья возглавили рейтинг самых обедневших в прошлом году миллиардеров. Их состояние сократилось на 11 млрд долларов до 18,4 млрд долларов. Второе место в рейтинге по размеру потерь заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Третья строчка — у Олега Тинькова.