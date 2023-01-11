Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
51 минуту назад

Forbes назвал разбогатевших в 2022 году российских миллиардеров

Говорит Москваиещё 9

Лидером оказался Вячеслав Кантор. За год состояние основного владельца группы компаний-производителей минеральных удобрений «Акрон» выросло на 5,3 млрд долларов — до 13 млрд долларов. На втором месте владелец доли в «Фосагро» Андрей Гурьев, на третьем — основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер. Среди разбогатевших миллиардеров также названы: основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко; владелец почти 66% акций «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков; владелец холдинга «Норебо» Виталий Орлов; владелец Объединённой металлургической компании Анатолий Седых. При этом основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов и его семья возглавили рейтинг самых обедневших в прошлом году миллиардеров. Их состояние сократилось на 11 млрд долларов до 18,4 млрд долларов. Второе место в рейтинге по размеру потерь заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Третья строчка — у Олега Тинькова.

Назван самый разбогатевший российский миллиардер
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва
Рынки,Татьяна Бакальчук,Анатолий Седых,Михаил Шелков,Виталий Орлов,Андрей Мельниченко,Вячеслав Кантор,Олег Тиньков,Юрий Мильнер,Андрей Гурьев,Алексей Мордашов,Еврохим,Фосагро,Акрон,ВСМПО-Ависма,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители