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1 час назад

Польша объявила о полной независимости от российского угля

Lenta.ru

В 2022 году Польша импортировала по морю рекордные 14 миллионов тонн угля, благодаря чему достигла полной независимости от поставок из России, заявил заместитель министра государственных активов страны Кароль Рабенда. Его цитирует ТАСС.

Польша объявила о полной независимости от российского угля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нехватка угля, существовавшая в Польше много лет и восполнявшаяся частными предприятиями за счет российского угля, в этом году исчезла. Можно сказать, что мы на 100 процентов сделали Польшу независимой от российского угля», — подчеркнул Рабенда, добавив, что Польше удалось сменить поставщиков.

Президент страны Анджей Дуда ввел эмбарго на закупку российского угля еще в апреле. Чтобы компенсировать выпадающие поставки, власти Польши увеличили добычу угля внутри страны, а также начали закупать его в Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР. Польша самостоятельно обеспечивает себя 40 миллионами тонн угля в год, и до 2022 года дополнительно импортировала в среднем до 20 миллионов тонн.

В январе эксперты Газпромбанка сообщили, что поставки российского энергетического угля в азиатские страны через западные порты становятся все менее рентабельными из-за падения цен на него. Угледобывающие компании небольшого и среднего размера столкнулись с необходимостью продажи своего товара крупным добытчикам и трейдерам, чтобы они занимались формированием экспортных партий. Те в первую очередь идут в Китай и Индию, поскольку европейский рынок для российских поставщиков с августа закрыт из-за эмбарго.

Рынки,Анджей Дуда,Газпромбанк,
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