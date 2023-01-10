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1 час назад

В США спрогнозировали цену на нефть в 2023 году

Илья Родин

Минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2023 год до $83,1 за баррель с прежних $92,36. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В США спрогнозировали цену на нефть в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, был понижен прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2023 год. Специалисты полагают, что ее стоимость будет составлять порядка $77,18 за баррель. В декабре ее оценивали в $86,36.

EIA также опубликовало прогноз по ценам на 2024 год. По оценке экспертов, стоимость Brent составит $77,57 за баррель, WTI - $71,57.

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В ведомстве предположили, что средняя добыча нефти в стране в этом году повысится на 70 тыс. баррелей в день. Общий объем добычи по итогам года может составить 12,41 млн баррелей.

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