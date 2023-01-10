В США спрогнозировали цену на нефть в 2023 году

Минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2023 год до $83,1 за баррель с прежних $92,36. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, был понижен прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2023 год. Специалисты полагают, что ее стоимость будет составлять порядка $77,18 за баррель. В декабре ее оценивали в $86,36.

EIA также опубликовало прогноз по ценам на 2024 год. По оценке экспертов, стоимость Brent составит $77,57 за баррель, WTI - $71,57.