Казахстан начнет поставлять нефть в Германию

Казахстан намерен в январе поставить в Германию первые 20 тыс. тонн нефти, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

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Отвечая на вопрос о поставках нефти из Казахстана в Германию в январе, министр энергетики республики сообщил, что первая партия составит 20 тыс. тонн. По его словам, суммарно по году поставки могут составить до 1,5 млн тонн. При этом он сообщил, что Казахстан мог бы поставить Германии максимум 6-7 млн тонн нефти в год. Чиновник добавил, что потребности Германии в нефти выше этих объемов, передает ТАСС.

Акчулаков сообщил, что Казахстан ждал официального подтверждения от России о возможность транзита нефти в Германию и получил устное подтверждение. Он заверил, что мощностей сейчас хватает, главное, чтобы потребители брали. Министр энергетики Казахстана отметил, что больших проблем с РФ в отношении прокачки не было никогда.