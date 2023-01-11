В США допустили рост цен на нефть до $100 за баррель

В ближайшие месяцы цены могут подскочить выше 100 долларов за баррель, что «снова поставит под угрозу слабую мировую экономику», сказано в бюллетене Energy Source.

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В последние пару месяцев цены были на уровне около 80 долларов за баррель — это «высоко по историческим меркам», отметили аналитики ведущих банков Уолл-стрит.

«Единственная причина, по которой цены на нефть не остались выше 130 долларов за баррель, заключается в том, что спрос со стороны Китая упал», — написал аналитик хьюстонского инвестиционного банка Piper Sandle Ян Стюарт.

Не только в США допускают увеличения цен на нефть до 100 долларов за баррель. Роста котировок нефти Brent также ждут в британском Barclays. Эксперты считают, в четвертом квартале этого года цены взлетят на 30 процентов по сравнению с текущим уровнем — до 106 долларов за баррель. На момент написания новости мартовский фьючерс Brent стоил 79,38 доллара за баррель.