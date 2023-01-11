Евро предрекли укрепление из-за хорошей погоды

На фоне хорошей погоды, установившейся в странах Евросоюза, и связанных с ней более оптимистичных ожиданиях по поводу экономической ситуации евро начнет укрепляться. Такое мнение выразили аналитики. Их комментарии приводит Bloomberg.

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В частности, по оценке Deutsche Bank и Morgan Stanley, курс евро может вырасти до 1,15 доллара вместо нынешних 1,07. В Nomura International же ожидают, что к концу января валюта составит 1,10 доллара. Такие ожидания у аналитиков появились на фоне хороших погодных условий в ЕС, которые смягчают преодоление рецессии в еврозоне.