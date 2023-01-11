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24 минуты назад

Bloomberg: евро ждет укрепление на фоне хорошей погоды в ЕС

Елена Прошина

На фоне хорошей погоды, установившейся в странах Евросоюза, и связанных с ней более оптимистичных ожиданиях по поводу экономической ситуации евро начнет укрепляться. Такое мнение выразили аналитики. Их комментарии приводит Bloomberg.

Евро предрекли укрепление из-за хорошей погоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, по оценке Deutsche Bank и Morgan Stanley, курс евро может вырасти до 1,15 доллара вместо нынешних 1,07. В Nomura International же ожидают, что к концу января валюта составит 1,10 доллара. Такие ожидания у аналитиков появились на фоне хороших погодных условий в ЕС, которые смягчают преодоление рецессии в еврозоне.

Также на положительную динамику евро влияет ситуация в Китае, который отменил ряд ковидных ограничений, что благоприятно сказалось на поставках. Кроме того в США наблюдается снижение темпов инфляции. На этом фоне эксперты ожидают ослабления доллара и смягчения политики со стороны Федеральной резервной системы. При этом от Европейского центробанка наоборот ждут жестких решений.

Рынки,ЕЦБ,ФРС,ЕС,
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