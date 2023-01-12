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32 минуты назад

Доллар опустился ниже 68 рублей

Лера Букина

Рубль в четверг утром укрепляет свои позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара упал ниже 68 рублей впервые с 26 декабря, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Рубль начал расти на фоне решения ЦБ по валюте
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Курс евро опустился ниже 73 рублей впервые с 30 декабря, юаня — ниже 10 рублей впервые с 3 января.

По состоянию на 10:27 мск курс американской валюты рухнул на 82 копейки, до 67,91 рубля, европейской — на 1,03 рубля, до 72,97 рубля, китайской — на 7 копеек, почти до 10 рублей (минутами ранее снижался до 9,99 рубля).

Накануне Банк России анонсировал возобновление c 13 января операций по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. ЦБ отмечает, что операции будут осуществляться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра».

Валютный рынок моментально отреагировал на данную новость. Доллар и евро усилили падение к рублю. Американская валюта снизилась на 1,69 рубля, до 68,6 рубля, европейская - на 1,31 рубля, до 73,9 рубля.

Ранее профессор Высшей школы экономики Евгений Коган заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что юань является стабильной валютой для инвестиций. Он пояснил, что российские граждане, которые приобрели данную валюту некоторое время назад, получили доход. Эксперт подчеркнул, что Китай – ключевой торговый партнер России.

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