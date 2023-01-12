Barclays: рынок перешел в режим оптимизма слишком рано

Investing.com — Последние данные по рынку труда в США показали, что рост доходов американцев замедлился в декабре из-за пересмотренных в сторону понижения данных в ноябре, пишет Business Insider.

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Это подстегнуло надежды относительно дальнейшего снижения инфляции, но, как отмечает Barclays (LON:BARC), рынок, возможно, слишком рано заметил существенное снижение давления на доходы и перешел в режим оптимизма.

После публикации данных Министерством труда США о том, что в декабре рост средней почасовой заработной платы в частном секторе замедлился до 4,6% в годовом исчислении по сравнению с ноябрьским показателем 4,8%, а месячная ставка 0,3% была меньше, чем 0,4% в ноябре, индекс S&P 500 показал прирост на 4%.

ФРС считает важными факторами замедление спроса на рабочую силу и рост заработной платы, усматривая в этом признаки снижения базовой инфляции, не связанной с жильем. Инвесторы могут готовиться к тому, что ФРС подаст сигнал о приближении конца кампании по повышению ставки или даже будет снижать их в конце этого года.

Но Джонатан Миллер, старший экономист по США в Barclays Investment Bank, призывает инвесторов не торопиться и не становиться слишком оптимистично настроенными, так как следует обратить внимание на остальные данные по рынку труда, такие как количество вакансий в частном несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы, уровень увольнений и первоначальные заявки на пособие по безработице, так как все это соответствует жесткой ситуации на рынке труда.