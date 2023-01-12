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48 минут назад

В РФПИ спрогнозировали рост добычи металлов

Елена Прошина

Добыча металлов в течение следующих 20 лет вырастет в пять раз и приведет к появлению новых глобальных лидеров. Такое заявление на крупном международном форуме в Эр-Рияде сделал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Его слова приводит «Прайм».

В РФПИ спрогнозировали рост добычи металлов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что речь идет о росте добычи металлов для инновационной продукции в быстрорастущих отраслях, в том числе производстве электромобилей и «зеленой энергии». По мнению Дмитриева, одним из новых глобальных лидеров в этой сфере станет Саудовская Аравия.

Рост добычи металлов в пять раз в следующие 20 лет будет спровоцирован спросом на них, что открывает огромные возможности для инвестиций, отметил он. Также Дмитриев указал на важность развития рынков в вопросе «зеленой энергии» и, особенно, «зеленых удобрений», и необходимость привлечения в эту сферу новых технологий, которые будут способствовать принятию более экологичного подхода. Он уверен, что конференция по климату COP28 в ОАЭ в 2023 году даст этому значительный толчок.

Кроме того Дмитриев подчеркнул, что «зеленые инвестиции» становятся все более популярными, несмотря на «консервативный подход» к ведению дел во многих добывающих компаниях.

Рынки,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,
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