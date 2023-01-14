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7 часов назад

Курс биткоина вырос более чем на 10% и превысил $20 тысяч

Газета.Ruиещё 5

Стоимость цифровой валюты биткоин выросла более чем на 10% и превысила $20 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Курс биткоина вырос более чем на 10% и превысил $20 тысяч
Фото: Dado Ruvic/ReutersDado Ruvic/Reuters

По данным на 04:45 по московскому времени, курс биткоина находился на уровне $20,864 тыс. (+11,03%).

12 января биткоин вырос в цене до $18 тыс. впервые с середины декабря 2022 года.

Ранее РБК публиковало прогноз руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, который утверждал, что в настоящее время на глобальном криптовалютном рынке нет существенных предпосылок для роста курса биткоина. По его словам, тревожные настроения трейдеров на фоне банкротства биржи FTX могут привести к обвалу стоимости самой популярной в мире криптовалюты до уровня $10 тыс. за монету в первой половине 2023 года.

В декабре аналитики американского банка Goldman Sachs предрекли превосходство золота над биткоином в долгосрочной перспективе.

Рынки,Артем Деев,
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