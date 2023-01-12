Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Китай снял запрет на импорт угля из Австралии

Илья Родин

Власти Китая отменили негласный запрет на импорт угля из Австралии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Китай разрешил конкуренту России поставлять уголь в страну
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным газеты, таможенники в южной провинции Гуандун в четверг, 12 января, получили уведомление от регионального правительства о том, что разрешен ввоз партий австралийского угля.

Россия нашла покупателей на уголь для Европы

Уточняется, что Госкомитет по делам развития и реформ КНР разрешил компаниям China Baowu Steel Group и China Datang Corporation возобновить закупки угля у конкурента России.

Первые поставки ожидаются в январе этого года, отметил источник.

Эксперты полагают, что восстановление прежних объемов импорта маловероятно. Китай диверсифицировал закупки угля, приобретает его у России, Индонезии и США.

Напомним, что запрет на импорт австралийского угля был негласно введен на фоне пандемии коронавируса.

Рынки,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители