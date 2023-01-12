Китай разрешил конкуренту России поставлять уголь в страну

Власти Китая отменили негласный запрет на импорт угля из Австралии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, таможенники в южной провинции Гуандун в четверг, 12 января, получили уведомление от регионального правительства о том, что разрешен ввоз партий австралийского угля.

Уточняется, что Госкомитет по делам развития и реформ КНР разрешил компаниям China Baowu Steel Group и China Datang Corporation возобновить закупки угля у конкурента России.

Первые поставки ожидаются в январе этого года, отметил источник.

Эксперты полагают, что восстановление прежних объемов импорта маловероятно. Китай диверсифицировал закупки угля, приобретает его у России, Индонезии и США.