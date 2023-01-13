Европа нашла замену российскому дизтопливу

Китай может стать ключевым поставщиком дизельного топлива в Европу после вступления в силу 5 февраля запрета на поставки российских нефтепродуктов в ЕС, пишет Bloomberg.

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По данным Vortexa, в прошлом году Евросоюз закупил около 220 миллионов баррелей дизельного топлива из России. Заменить такой объем будет сложно, но возможно, отмечет издание.

«Потерянные российские поставки будут восполнены», — уверен Юджин Линделл из консалтинговой компании Facts Global Energy.

Поставки дизельного топлива из Китая резко увеличились в последние месяцы, часть этих грузов отправляется в Европу. По словам экспертов, экспорт дизельного топлива КНР может составить от 400 000 до 600 000 баррелей в день в течение первой половины этого года. Однако издание напоминает, что Китай иногда предпочитал заботиться об окружающей среде, а не получать прибыль от экспорта топлива.