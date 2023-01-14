"Ъ": курс доллара получил сезонную скидку в начале января 2023 года

В первую рабочую неделю в январе 2023 года курс рубля укреплял позиции, а доллар постепенно ослабевал вследствие сезонного понижения. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные экспертов и курсы валют на бирже.

Фото: Maxim Shemetov/Reuters Maxim Shemetov/Reuters

Первую полноценную рабочую неделю нового года рубль завершил уверенным укреплением позиций против ведущих мировых валют. Доллар США опустился ниже 69 руб./$, а курс евро приблизился к 74 руб./€. Этому способствует падение спроса на валюты со стороны импортеров и спекулянтов, а также запуск продаж китайской валюты в рамках бюджетного правила, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что курс рубля усилился не только благодаря внешним, но и также внутренним факторам. В частности, на ситуацию повлиял сезонно сильный счет текущих операций и начало операций ЦБ на валютном рынке. В целом, начало года всегда было хорошим временем для укрепления рубля, так как предложения валюты от экспорта на рынке много, а спрос для импорта находится на невысоком уровне. Аналитики посчитали, что при отсутствии каких-либо геополитических изменений в ближайшее время, курс доллара может вернуться к уровню в 65 рублей.