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1 час назад

Акции Virgin Galactic взлетели на 20% на обещаниях скорых запусков

Investing.com Россия

Акции американской космической компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона выросли на 19,7% — до $5,53 на постмаркете Нью-Йоркской фондовой биржи 12 января. В ходе основной сессии бумаги подорожали на 7,7%.

Акции Virgin Galactic взлетели на 20%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рост котировок Virgin Galactic, специализирующейся на космическом туризме, наблюдался после ее сообщения об обновлении структуры руководства и подтверждения планов начала коммерческих полетов с туристами во втором квартале 2023 года, пишет РБК. Запланированные обновления корабля-носителя VMS Eve были завершены, сообщили в компании. На следующей неделе пройдут наземные испытания, а затем Virgin Galactic начнет летные испытания для проверки корабля-носителя. Компания ожидает, что туристические полеты начнутся во втором квартале 2023 года.

Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic несколько раз откладывала начало коммерческих полетов с туристами, в том числе из-за нехватки персонала и проблем с цепочкой поставок. Стартап разочаровывал инвесторов, перенося запуски, запланированные на третий, а затем на четвертый квартал 2022 года. В мае прошлого года Virgin Galactic в очередной раз перенесла начало коммерческих полетов на первый квартал 2023 года.

В результате прошлый год стал неудачным для Virgin Galactic, ее акции обвалились на 75%. В декабре акции обновили свой исторический минимум — на торгах 29 декабря они упали до $3,24. Текущая капитализация компании составляет примерно $1,3 млрд. Для сравнения, в январе 2021 года, когда Virgin Galactic была одним из фаворитов на рынке, ее капитализация составляла $10,8 млрд.

Рынки,Ричард Брэнсон,
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