Акции Virgin Galactic взлетели на 20%

Акции американской космической компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона выросли на 19,7% — до $5,53 на постмаркете Нью-Йоркской фондовой биржи 12 января. В ходе основной сессии бумаги подорожали на 7,7%.

Рост котировок Virgin Galactic, специализирующейся на космическом туризме, наблюдался после ее сообщения об обновлении структуры руководства и подтверждения планов начала коммерческих полетов с туристами во втором квартале 2023 года, пишет РБК. Запланированные обновления корабля-носителя VMS Eve были завершены, сообщили в компании. На следующей неделе пройдут наземные испытания, а затем Virgin Galactic начнет летные испытания для проверки корабля-носителя. Компания ожидает, что туристические полеты начнутся во втором квартале 2023 года.

Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic несколько раз откладывала начало коммерческих полетов с туристами, в том числе из-за нехватки персонала и проблем с цепочкой поставок. Стартап разочаровывал инвесторов, перенося запуски, запланированные на третий, а затем на четвертый квартал 2022 года. В мае прошлого года Virgin Galactic в очередной раз перенесла начало коммерческих полетов на первый квартал 2023 года.