Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
4 часа назад

Стратеги предсказали новый обвал рынков

Инвест-Форсайт

Американские фондовые индексы могут пережить новое падение, считают стратеги Bank of America Corp. Индекс S&P 500 упадет почти на 10% до 3600 пунктов, а затем вырастет на 17% до уровня 4200 (в этом году), пишут стратеги банка во главе с Майклом Хартнеттом. Об этом сообщает Bloomberg.

Стратеги предсказали новый обвал рынков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперты подчеркивают, что торговля в период экономического спада и спада доходов «требует терпения».

Тем не менее акции все-таки вырастут во второй половине года, когда экономические условия стабилизируются.

Мировые акции выросли в начале этого года на фоне оптимизма, вызванного возобновлением работы Китая, снижением инфляции и ожиданиями того, что центральные банки примут менее агрессивный подход к денежной политике.

Рынки,Майкл Хартнетт,Bank of America,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители