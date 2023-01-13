Стратеги предсказали новый обвал рынков

Американские фондовые индексы могут пережить новое падение, считают стратеги Bank of America Corp. Индекс S&P 500 упадет почти на 10% до 3600 пунктов, а затем вырастет на 17% до уровня 4200 (в этом году), пишут стратеги банка во главе с Майклом Хартнеттом. Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты подчеркивают, что торговля в период экономического спада и спада доходов «требует терпения».

Тем не менее акции все-таки вырастут во второй половине года, когда экономические условия стабилизируются.