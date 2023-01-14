Банки спрогнозировали изменения ставок по депозитам

Стали известны планы банков, касающиеся изменения ставок по вкладам. Опрос банкиров провело РИА Новости.

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Выяснилось, что банки «в основном не планируют» в ближайшее время менять ставки по долгосрочным и среднесрочным вкладам.

Так, в ВТБ прогнозируют, что средние ставки по долгосрочным рублевым депозитам в России в январе снизятся на 0,5 процентного пункта по сравнению с 31 декабря – до 8,5-9% годовых, при этом доходность среднесрочных продуктов может незначительно вырасти.

«Абсолют банк» повысил ставки по долгосрочным вкладам в январе, по среднесрочным - в ноябре-декабре 2022 года, и пока не планирует ничего менять. Такой же политики придерживаются в МКБ, банке «Санкт-Петербург», «Азиатско-Тихоокеанском банке» (АТБ), ПСБ и МТС-банке.

«Ренессанс кредит» не рассматривает кардинальных изменений ставок по долгосрочным вкладам. «Открытие» и «Уралсиб» заявили, что не планируют снижать доходность по среднесрочным и долгосрочным депозитам. «Новикомбанк» рассматривает вопрос повышения процентных ставок по таким продуктам. Банк «Зенит» намерен учитывать конъюнктуру рынка.

Рынок справился с избытком ликвидности, уже в феврале все будет «освоено». Поэтому банки не спешат снижать ставки, отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Надежда Караваева считает, что банки не будут повышать ставки по вкладам в январе.