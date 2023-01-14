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5 часов назад

России предрекли возобновление поставок газа в страны Евросоюза

News.ru

Поставки российского газа в страны ЕС в обозримом будущем будут возобновлены, заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби во время выступления на энергетическом форуме Atlantic Council в ОАЭ. При этом он затруднился ответить, когда конкретно это произойдет. По его мнению, возвращение российского газа поможет стабилизировать цены на рынке.

России предрекли возобновление поставок газа в страны Евросоюза
Фото: News.ruNews.ru

Равновесие будет достигнуто, надеюсь, каким-то посредничеством, или перемирием, или каким-то политическим решением, когда Россия и Европа разберутся. <...> Я не думаю, что эта война и эта ситуация не будут длиться вечно. И я понимаю, что европейцы сегодня говорят, что мы ни за что не вернемся к российскому газу. <...> И это, я думаю, станет большим облегчением для всего газового сектора и всего рынка в Европе и стабилизирует цены, — считает аль-Кааби.

Он отметил, что в этом году странам Европы удалось пополнить газовые хранилища к зиме, однако в ближайшие пять лет это будет даваться труднее. По его мнению, ситуация с газом на континенте в ближайшее время будет нестабильной.

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Аналитик Игорь Юшков ранее отметил, что возобновление поставок российского газа в Европу возможно, но есть ряд проблем по каждому маршруту. Эксперт отметил, что прокачку по «Северному потоку» прекратили не из-за взрыва, а из-за санкций против «Газпрома». При этом одну из ниток «Северного потока — 2» можно запустить уже сейчас, однако Юшков усомнился, что европейские политики решатся на это.

При этом в Европе отказ от поставок российского газа преподносится как политическая победа, добавил Юшков. По его словам, Европа не считает свое положение критичным, но ситуация не кажется проблемной только в короткой перспективе.

Рынки,Игорь Юшков,Газпром,ЕС,
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