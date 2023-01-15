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6 часов назад

Криптотрейдер прогнозирует рост BTC до нового рекордного максимума

Fomo

Известный криптотрейдер под псевдонимом Credible прогнозирует рост BTC в этом году. По его словам, первая криптовалюта преодолела ключевое психологическое сопротивление на уровне $20 000.

Криптотрейдер прогнозирует рост BTC до нового рекордного максимума
Фото: FomoFomo

Специалист уверен, что рост биткоина выше $21 500 будет сигнализировать о новом бычьем рынке, который может поднять актив до нового исторического максимума в ближайшие месяцы.

«И вот мы идем. […] Следующий импульс уже начался, это неизбежен, и доминирование BTC, как и ожидалось, уже начинает резко увеличиваться. Ожидается мегарост доминирования, поскольку BTC поднимется до нового исторического максимума в течение следующих шести месяцев или около того», — заявил аналитик.

Трейдер сравнивает текущую рыночную ситуацию с той, которая была в сентябре 2020 года. Тогда BTC консолидировался на уровне около $9000, прежде чем взорваться до $60 000.

Credible подчеркивает, что в настоящее время биткоин находится в разгаре долгосрочного бычьего рынка. По его мнению, прошлогодняя глубокая коррекция является частью пятого волнового восходящего тренда. Согласно теории трейдера, биткоин может достичь $150 000.

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