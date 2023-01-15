СМИ сообщили о росте доходов РФ от экспорта удобрений на 70%

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) считает, что доходы РФ от экспорта российских удобрений по итогам первых 10 месяцев 2022 года выросли на 70% и составили $16,7 млрд, несмотря на санкции западных стран. Об этом в воскресенье сообщила британская газета Financial Times .

Как подчеркивает издание, резкий рост цен на удобрения помог свести на нет потери от снижения объемов экспорта на 10% по сравнению с предыдущим годом. В FAO указали, что основными направлениями российского экспорта стали Индия, Турция и Вьетнам.

Газета напомнила, что цены на удобрения на мировых рынках стали расти еще до начала российской специальной военной операции на Украине - после введения Западом санкций в отношении Белоруссии в связи с мерами властей республики по борьбе с протестами. При этом издание отметило, что в 2023 году РФ вряд ли сможет рассчитывать на продолжение роста доходов от экспорта удобрений, поскольку снижение цен на газ в Европе на фоне более высоких, чем обычно, температур зимой привело к падению цен на удобрения.