Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
2 часа назад

FT: FAO сообщила о росте доходов РФ от экспорта удобрений на 70% в 2022 году

ТАССиещё 3

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) считает, что доходы РФ от экспорта российских удобрений по итогам первых 10 месяцев 2022 года выросли на 70% и составили $16,7 млрд, несмотря на санкции западных стран. Об этом в воскресенье сообщила британская газета Financial Times.

СМИ сообщили о росте доходов РФ от экспорта удобрений на 70%
Фото: ТАССТАСС

Как подчеркивает издание, резкий рост цен на удобрения помог свести на нет потери от снижения объемов экспорта на 10% по сравнению с предыдущим годом. В FAO указали, что основными направлениями российского экспорта стали Индия, Турция и Вьетнам.

Газета напомнила, что цены на удобрения на мировых рынках стали расти еще до начала российской специальной военной операции на Украине - после введения Западом санкций в отношении Белоруссии в связи с мерами властей республики по борьбе с протестами. При этом издание отметило, что в 2023 году РФ вряд ли сможет рассчитывать на продолжение роста доходов от экспорта удобрений, поскольку снижение цен на газ в Европе на фоне более высоких, чем обычно, температур зимой привело к падению цен на удобрения.

Рынки,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители