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2 часа назад

Цена на газ в Европе рухнула

Лера Букина

Стоимость газа в Европе на биржевых торгах 16 января упала ниже $650 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Такая динамика наблюдается первые с начала сентября 2021 года. Суммарное падение цены за день оценивается более чем в 11%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах продемонстрировала падение до $645 за 1 тыс. куб. м, или €57,635 за МВт•ч.

Названо неожиданное спасение Европы от энергетического кризиса

Ранее замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил агентству «Прайм», что в ближайшее время не стоит ожидать резких скачков цен на газ в Европе. Он подчеркнул, что снижение цены энергоресурса происходит по ряду причин.

Речь идет о высоком уровне запасов газа в европейских подземных хранилищах, а также о технических, экономических и политических решениях, принятых лидерами Евросоюза, указал эксперт.

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