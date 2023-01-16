Цена на газ в Европе рухнула

Стоимость газа в Европе на биржевых торгах 16 января упала ниже $650 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Такая динамика наблюдается первые с начала сентября 2021 года. Суммарное падение цены за день оценивается более чем в 11%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах продемонстрировала падение до $645 за 1 тыс. куб. м, или €57,635 за МВт•ч.

Ранее замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил агентству «Прайм», что в ближайшее время не стоит ожидать резких скачков цен на газ в Европе. Он подчеркнул, что снижение цены энергоресурса происходит по ряду причин.