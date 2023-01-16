Equinor: счета на электричество в Европе не вернутся к допандемийному уровню

Глава нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедаль считает, что счета на электричество в Европе не вернутся к допандемийному уровню. Об этом он сообщил «Би-би-си».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По его словам, в ЕС после прекращения импорта газа из России происходит трансформация энергетической системы, которая потребует вложения значительных средств.

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) намерен начать общие закупки газа весной 2023 года. Об этом заявил заместитель председателя Европейской комиссии, еврокомиссар по межинституциональным вопросам и прогнозированию Марош Шефчович.

Еврокомиссар, как отмечает агентство, после первой встречи представителей ЕС для координации запланированных закупок сообщил, что он призвал государства – члены союза оперативно взаимодействовать с ключевыми игроками рынка в своих странах, чтобы оценить объемы газа, которые потребуются для заполнения хранилищ до следующей зимы.