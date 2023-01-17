Снижение цен на российскую нефть объяснили

«Китай сейчас проходит пограничную полосу между решением о том, что он избавился от ковида, либо что он все же страдает от него. Китай штормит, его биржевые индексы тоже штормит, и это передается в том числе и на нефтяные котировки. Нефть очень не любит, когда Китай начинает "заболевать" ковидом», — добавил Листовский.