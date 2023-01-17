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4 часа назад

Снижение цен на российскую нефть объяснили

Lenta.ruиещё 3

Падение средней цены на нефть марки Urals до самого низкого за более чем два года уровня объясняется ситуацией с ковидом в Китае, в ближайшую неделю ожидается стабилизация обстановки, заявил в разговоре с «Лентой.ру» генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

«Падение цен произошло не на все марки нефти, а только на нефть марки Urals — в продажах России она составляет только треть. Она действительно сейчас торгуется на таком уровне, но это зависит от сезонного спроса, в частности, от закупок Китая», — объяснил специалист.

По его словам, нестабильная обстановка в Китае на данный момент определяет и ситуацию на энергетическом рынке.

«Китай сейчас проходит пограничную полосу между решением о том, что он избавился от ковида, либо что он все же страдает от него. Китай штормит, его биржевые индексы тоже штормит, и это передается в том числе и на нефтяные котировки. Нефть очень не любит, когда Китай начинает "заболевать" ковидом», — добавил Листовский.

Нефтяной рынок и ценообразование на нем должны стабилизироваться в самое ближайшее время, уверен он.

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«Безусловно, ковидная ситуация с Китаем в ближайшую неделю должна закончиться, после чего Китай неминуемо будет потреблять больше нефти марки Urals, и ситуация с котировками стабилизируется. Остальные котировки нормально себя чувствуют, никаких провалов в ближайшее время не ожидается», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что за три недели до вступления в силу европейского эмбарго на российские нефтепродукты и потолка цен на них оптовые цены на дизельное топливо в России снизились до минимума с конца 2020 года.

Рынки,Цена на нефть,Экономика России,Андрей Листовский,
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