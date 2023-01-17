Цены на российские нефтепродукты упали

За три недели до вступления в силу европейского эмбарго на российские нефтепродукты и потолка цен на них оптовые цены на дизельное топливо в России снизились до минимума с конца 2020 года. В целом падение от максимума за год уже составляет 30 процентов. Об этом со ссылкой на данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пишет «Коммерсантъ».

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Накануне, 16 января, цена снизилась на 1,5 процента, до 43,5 тысячи рублей, с начала 2023 года потери достигли 10 процентов. Источники в нефтяной отрасли прямо связывают такую ситуацию со снижением спроса со стороны европейских покупателей.

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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) утверждают, что снижение биржевой цены на летнее топливо связано с сезонным фактором. Однако эксперты отмечают, что нынешние колебания выше стандартных значений. В зимние месяцы, когда в Сибири и на Урале потребление заметно падает, Россия отправляет на экспорт 60-70 процентов всего производимого дизельного топлива (из них 80 процентов в страны Евросоюза), то есть вклад Европы в формирование цены особенно высок.

При этом, по данным Vortexa, физические поставки российского дизельного топлива, то есть купленного ранее, в Евросоюз в январе выросли до 770 тысяч баррелей в сутки, что стало максимумом с марта прошлого года. Таким образом, как и в случае с нефтяным эмбарго трейдеры заранее закупили значительные объемы товара, чтобы подготовиться к остановкам поставок с российского направления.

В Европе ожидают, что не допустить дефицита дизтоплива помогут, в том числе, поставки из Китая. Страна увеличила квоту на экспорт топлива почти на 50 процентов по сравнению с показателем годичной давности, так что в первом полугодии поставки могут составить 400-600 тысяч баррелей в сутки. Для резкого увеличения производства китайские нефтеперерабатывающие предприятия будут использовать в том числе российскую нефть, которую покупают с большим дисконтом.

К увеличению поставок готовятся и индийские заводы, увеличивающие закупки российской нефти с существенным дисконтом. Обе страны не поддержали потолок цен на нефть для поставок из России, однако в Индии готовы пойти на такой шаг, если Россия решит поднять цены выше уровня 60 долларов за баррель.