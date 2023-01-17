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3 часа назад

Цена на газ в Европе упала ниже $600

Лера Букина

Биржевая стоимость газа в Европе опустилась ниже 600 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

В Европе резко упали цены на газ
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

Такая динамика наблюдается впервые с августа 2021 года.

Февральские фьючерсы по индексу TTF на открытии торгов находились на уровне 728,6 доллара (+0,2%). В моменте их стоимость упала до 599 долларов, что демонстрирует снижение на 3,2%. Многие эксперты связывают падение цены газа в Европе с потеплением и ростом выработки энергии из ветра.

Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев заявил, что цены на газ на континенте стали падать из-за снижения спроса на «голубое топливо».

Согласно квартальному отчету Европейской комиссии по рынку газа, стоимость газа для жителей столичных городов Европейского союза в ноябре прошлого года повысилась почти на 60% в сравнении с показателями за тот же период 2021 года.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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