ЦБ запустит новый инструмент по предоставлению юаней

«Банк России с 19 января 2023 года запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчётами по первой части сделки в дату её заключения и расчётами по второй части сделки на следующий рабочий день», — говорится на сайте регулятора.