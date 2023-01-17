ЦБ запустит новый инструмент по предоставлению юаней

ЦБ запускает инструмент «валютный своп» по предоставлению юаней.
«Банк России с 19 января 2023 года запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчётами по первой части сделки в дату её заключения и расчётами по второй части сделки на следующий рабочий день», — говорится на сайте регулятора.
Отмечается, что ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит.