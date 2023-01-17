СМИ раскрыли способ России и Китая обезопасить себя от доллара

Россия стремится обезопасить себя от американской валюты, поэтому активно приобретает золото. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Авторы публикации отмечают, что Москва вкладывается в общепризнанные «настоящие» деньги. К этому идет и Китай. Эти страны выступают за дедолларизацию.

Также обозреватели указывают на то, что покупательская способность золота не утрачивается на протяжении почти трех тысяч лет.

Авторы также отмечают рост стоимости драгоценного металла за последнее время. Увеличение цены оценивается в 7%. На динамику, как отмечается в публикации, влияют Россия и КНР – эти государства накапливают резервную валюту в условиях санкционного давления.

Тенденция по скупке золота Россией, Китаем и другими странами свидетельствуют о том, что к данному металлу относятся как к денежной единице.