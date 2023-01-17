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1 час назад

СМИ раскрыли способ России и Китая обезопасить себя от доллара

Лера Букина

Россия стремится обезопасить себя от американской валюты, поэтому активно приобретает золото. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

СМИ раскрыли способ России и Китая обезопасить себя от доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы публикации отмечают, что Москва вкладывается в общепризнанные «настоящие» деньги. К этому идет и Китай. Эти страны выступают за дедолларизацию.

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Также обозреватели указывают на то, что покупательская способность золота не утрачивается на протяжении почти трех тысяч лет.

Авторы также отмечают рост стоимости драгоценного металла за последнее время. Увеличение цены оценивается в 7%. На динамику, как отмечается в публикации, влияют Россия и КНР – эти государства накапливают резервную валюту в условиях санкционного давления.

Тенденция по скупке золота Россией, Китаем и другими странами свидетельствуют о том, что к данному металлу относятся как к денежной единице.

12 января стоимость золота в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже Comex подскочила выше $1,9 тыс. за тройскую унцию впервые с мая 2022 года.

Рынки,Банк России,
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