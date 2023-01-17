ОПЕК спрогнозировала рост спроса на нефть в 2023 году

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году на 2,2 млн баррелей в сутки, до 101,8 млн б/с, говорится в отчете организации.

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Согласно еще раз подтвержденной оценке ОПЕК, в 2022 году спрос на нефть в мире вырос на 2,5 млн б/с, до 99,6 млн б/с. Такой же показатель организация ожидала месяцем ранее.

ОПЕК ждет в этом году улучшения экономических показателей в Китае на фоне ослабления ковидных ограничений и вместе с тем - небольшого снижения в других странах из-за экономических трудностей. По прогнозу, в первом квартале 2023 года спрос на нефть в мире вырастет на 1,7 млн б/с.

В странах ОЭСР в 2023 году спрос вырастет на 0,3 млн б/с, до 46,52 млн б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, - на 1,9 млн б/с, до 55,25 млн б/с, рассчитывает организация.

Между тем ОПЕК отмечает, что прогноз по спросу на нефть в мире подвержен множеству неопределенностей, в том числе связанных с геополитической напряженностью, ситуацией с коронавирусом и мировой экономикой.