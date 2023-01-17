Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,2 млн б/с

ТАССиещё 4

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году на 2,2 млн баррелей в сутки, до 101,8 млн б/с, говорится в отчете организации.

ОПЕК спрогнозировала рост спроса на нефть в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно еще раз подтвержденной оценке ОПЕК, в 2022 году спрос на нефть в мире вырос на 2,5 млн б/с, до 99,6 млн б/с. Такой же показатель организация ожидала месяцем ранее.

ОПЕК ждет в этом году улучшения экономических показателей в Китае на фоне ослабления ковидных ограничений и вместе с тем - небольшого снижения в других странах из-за экономических трудностей. По прогнозу, в первом квартале 2023 года спрос на нефть в мире вырастет на 1,7 млн б/с.

В странах ОЭСР в 2023 году спрос вырастет на 0,3 млн б/с, до 46,52 млн б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, - на 1,9 млн б/с, до 55,25 млн б/с, рассчитывает организация.

Между тем ОПЕК отмечает, что прогноз по спросу на нефть в мире подвержен множеству неопределенностей, в том числе связанных с геополитической напряженностью, ситуацией с коронавирусом и мировой экономикой.

Поданным организации, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре 2022 года выросли на 2,7 млн баррелей, до 2,768 млрд баррелей - на 26 млн баррелей выше, чем в ноябре 2021 года, но на 173 млн баррелей ниже среднего уровня в 2015-2019 годах.

Рынки,ОЭСР,ОПЕК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители