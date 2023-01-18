Российский рынок акций завершил торги разнонаправленно

Российский рынок акций в середине недели торговался в смешанной динамике, индекс Мосбиржи пытался вернуться на рубежи выше 2 200 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,03% - до 2 196,26 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,35%, до 1 006,35 пункта.

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Курс доллара к концу дня подрос на 0,43%, до 68,72 руб., евро - на 0,65%, до 74,34 руб., юань вырос на 0,001%, до 10,19 руб.

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"Динамику лучше рынка показали представители секторов финансов и металлургии. Вернулись к росту имеющие большой вес в индексе акции "Сбера", бумаги золотодобытчиков отыгрывали ценовой позитив в желтом металле. Дорожало сегодня и "черное золото", однако рыночный сентимент из-за выросшего дисконта по Urals и не желающий отступать рубль сдерживают спрос на акции большинства российских нефтяников", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Стоимость сырьевых активов поддерживается позитивными ожиданиями по открытию Китая после жестких локдаунов, а также слабостью доллара - индекс американской валюты DXY сегодня опускался ниже 101,5 пункта, сообщил этот эксперт.

В целом внешние настроения остаются в зоне сдержанного оптимизма. "Данные по темпам роста потребительских цен еврозоны в декабре (ИПЦ) вышли в рамках ожиданий (9,2% в годовом выражении), с ноября показатель идет на снижение. В США в свою очередь быстрее ожиданий сокращаются темпы роста цен производителей", - отметил Бахтин.

Рынок акций

Лидерами роста на российском фондовом рынке в среду без новостей оказались акции энергокомпании ДЭК (+3,6%), подорожали депозитарные расписки "Глобалтранса" (+3,3%), "что, возможно, связано с переориентацией экспортных потоков на Восток, а также с выросшим интересом инвесторов к акциям российского транспортного сектора", считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Выросли в цене депозитарные расписки группы Headhunter.ru (+3,2%) после новостей о том, что в капитале компании появился потенциальный стратегический инвестор, компания Kismet, добавила эксперт.

Лидерами понижения после бурного роста накануне оказались акции НМТП (-1,5%), снизились в цене без новостей депозитарные расписки группы "Русагро" (-1,4%) и акции "Распадской" (-1,3%).

Прогноз на завтра

При сохранении ценового оптимизма в сырьевых товарах и общего благоприятствующего сентимента российский рынок имеет шансы на продолжение умеренного роста, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 19 января - 2 150 - 2 250 пунктов, по курсу доллара - 67-70 руб.